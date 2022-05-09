«Наша страна всем мешала хоть под советским флагом, хоть под российским. Во все времена не любили сильных». Олимпийская чемпионка Иванова о политике в спорте

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова заявила, что политика всегда была связана со спортом.

«Когда сейчас я слышу, что спорт никогда не был столь политизирован, как сейчас, то каждый раз думаю, что у людей слишком короткая память: политика вокруг спорта была всегда. И не скажу, что 50 с лишним лет назад накал был слабее нынешнего.

В том же Мельбурне (на Олимпиаде 1956 года – Sports.ru) я была самой молодой в команде, смотрела на все растопыренными глазами, и, видимо, по этой причине все очень сильно отпечатывалось в памяти.

Например, была такая история. После первого дня соревнований советская команда вышла в лидеры, и на следующий день, когда мы подъезжали к залу, я увидела огромные толпы. Подумала еще: как это классно, когда спортсменов так встречают.

Но в самом зале на трибунах не обнаружилось ни одного зрителя – был заполнен только спортивный сектор. Это было совершенно необъяснимо и как-то даже шокирующе. Как нам потом объяснил советский представитель в МОК Константин Андрианов, один из очень богатых западных людей просто скупил накануне финала все билеты – с тем, чтобы мир не увидел триумфа русских.

Так что ничего в этом плане в мире не меняется: во все времена наша страна всем мешала. Хоть под советским флагом, хоть под российским. Нас ведь никогда не любили, как во все времена не любили сильных. Причем не только в спорте, но и на политической арене», – сказала Иванова.

Говорят, Пьер де Кубертен был против политики в спорте. Хм, он поддерживал Гитлера и защищал его Олимпиаду до самой смерти