Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге под национальным флагом

Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх под национальным флагом. Об этом сообщила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Турнир пройдет в августе в Санкт-Петербурге.

В программе Всемирных кадетских игр – соревнования по международному военному пятиборью, легкой атлетике, спортивному ориентированию, стрельбе, волейболу, плаванию и летнему биатлону (кросс).

«Планируются ли международные армейские игры? Совершенно верно, наши военнослужащие спортсмены будут выступать под российским флагом.

Буквально в августе приглашаем вас на Всемирные кадетские игры. В августе 2022 года они пройдут в Санкт-Петербурге.

Надеюсь, что никто не «переоденется», как это было с паралимпийцами», – сказала Хоркина.