Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге под национальным флагом

Теги Светлана Хоркина Всемирные кадетские игры Гимнастика

Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх под национальным флагом. Об этом  сообщила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Турнир пройдет в августе в Санкт-Петербурге.

В программе Всемирных кадетских игр – соревнования по международному военному пятиборью, легкой атлетике, спортивному ориентированию, стрельбе, волейболу, плаванию и летнему биатлону (кросс).

«Планируются ли международные армейские игры? Совершенно верно, наши военнослужащие спортсмены будут выступать под российским флагом.

Буквально в августе приглашаем вас на Всемирные кадетские игры. В августе 2022 года они пройдут в Санкт-Петербурге.

Надеюсь, что никто не «переоденется», как это было с паралимпийцами», – сказала Хоркина. 

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