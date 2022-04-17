Валентина Родионенко: «Аблязин пропустил чемпионат России из-за старой травмы ноги, он лечится. Надеюсь, в ближайшее время вернется в строй»

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Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко подвела итоги чемпионата России среди мужчин. 

«Нормально все выступили. Кто лучше готов был, тот показал результат. Я довольна, потому что это первый старт после Олимпийских игр для взрослых гимнастов, все идет своим чередом.

Олимпийцы сейчас потихоньку восстанавливаются. Все наши специалисты и тренеры полностью довольны результатами мужчин на чемпионате России.

Денис Аблязин пропустил турнир из-за старой травмы ноги, он лечится. Надеюсь, в ближайшее время вернется в строй, но кубок точно пропустит.

Нет точных сроков возвращения Александра Карцева, он сейчас лечится в стационаре», – сказала Родионенко. 

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