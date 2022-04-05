Виктория Листунова: «Когда приняли решение об отстранении, было грустно, обидно. Как многие говорят, спорт вне политики, но потом происходит такая ситуация»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала о своей реакции на отстранение сборной России от международных соревнований.

«Стараюсь не обращать внимания на сложности и думать о хорошем. Когда приняли решение об отстранении, было грустно, обидно. Как многие говорят, спорт вне политики, но потом происходит такая ситуация...

Приведу в пример этап Кубка мира в Дохе. Мы выходим на финалы и вдруг нам объявляют, что мы можем не выступить... Идешь на старт с такими мыслями, непонятными. Слава богу, нас хоть допустили, я была безумно рада.

Но особо комментировать эту историю я не могу, так как я к ней не причастна. Мое дело готовиться, тренироваться и выступать. Будем надеяться, что нас допустят до Европы, а это значит сейчас в Казани (на чемпионате России – Sports.ru) надо показывать результат», – сказала Листунова.

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