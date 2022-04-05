Виктория Листунова: «Когда приняли решение об отстранении, было грустно, обидно. Как многие говорят, спорт вне политики, но потом происходит такая ситуация»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике чемпионат России Политика Виктория Листунова Гимнастика

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова рассказала о своей реакции на отстранение сборной России от международных соревнований.

«Стараюсь не обращать внимания на сложности и думать о хорошем. Когда приняли решение об отстранении, было грустно, обидно. Как многие говорят, спорт вне политики, но потом происходит такая ситуация...

Приведу в пример этап Кубка мира в Дохе. Мы выходим на финалы и вдруг нам объявляют, что мы можем не выступить... Идешь на старт с такими мыслями, непонятными. Слава богу, нас хоть допустили, я была безумно рада.

Но особо комментировать эту историю я не могу, так как я к ней не причастна. Мое дело готовиться, тренироваться и выступать. Будем надеяться, что нас допустят до Европы, а это значит сейчас в Казани (на чемпионате России – Sports.ru) надо показывать результат», – сказала Листунова.

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