Нагорный о фигурном катании: «Очень хочется, чтобы россиянки заняли весь пьедестал. Это был бы исторический успех»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике поделился ожиданиями от выступления российских фигуристок в произвольной программе на в Пекине.

За Россию выступят , и .

«Смотреть буду обязательно. Буду болеть за девчонок, очень сильно хочется, чтобы все три девочки – Аня, Саша и Камила – заняли весь пьедестал, это был бы исторический успех. К сожалению, в нашем виде спорта такой возможности нет, потому что выступают как правило только два человека от страны.

Здесь же есть три человека, уже были такие случаи. Тяжело будет, но шансы есть – нужно выполнить свою программу от начала до конца, с маленькими ошибками и без больших.

Мы тренируемся, работаем, вкладываем все свое время в спорт больших достижений, чтобы доказать, что мы как страна – самые сильные, будем болеть, будем держать кулачки, чтобы им это хоть как-то помогло», – сказал Нагорный.

Главный день фигурного катания: Валиева, Щербакова или Трусова? Пекин-2022 – Live