Тренер сборной Израиля по художественной гимнастике будет работать в российской команде («Спорт-Экспресс»)

Тренер сборной Израиля по художественной гимнастике в групповых упражнениях Ирина Вигдорчик будет работать с российскими спортсменками во время подготовки к Олимпиаде-2024 в Париже.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», эту информацию подтвердила главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

Ожидается, что в новом качестве Вигдорчик может приехать на чемпионат Европы, который пройдет в Израиле в 2022 году.

На Олимпиаде-2020 в Токио сборная Израиля заняла шестое место в групповом многоборье. В индивидуальной дисциплине победила израильтянка Линой Ашрам. На ЧМ-2021 в Китакюсю команда не выступала.

Почему Израиль снялся с ЧМ по художке? И правда ли, что олимпийские выступления Авериной и Ашрам недоступны в интернете (так говорит Винер)?