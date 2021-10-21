Вице-президент FIG о серебре Мельниковой на ЧМ: «Ей не засчитали один элемент обоснованно»

Вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG), глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов поделился мнением о судействе вольных упражнений на чемпионате мира в Китакюсю.
Победила японка Маи Мураками – изначально судьи поставили ее на второе место после россиянки Ангелины Мельниковой, но команда Японии подала протест, который был удовлетворен. Старший тренер сборной России Валентина Родионенко позже заявила, что Мельниковой не засчитали один из выполненных элементов.
«Разбираемся сейчас, но ситуация, к сожалению, носит справедливый характер. Конечно, хотелось бы всегда лучше, но ей не засчитали один элемент, и сделали это обоснованно.
На чемпионат мира мы посылали молодежную команду, мы ее обкатали, посмотрели на нее. Молодец Мельникова, выступила в свою силу, стала абсолютной чемпионкой.
Могло бы быть лучше, могли бы больше медалей и другого качества в финалах зацепить. Все будем это учитывать», – сказал Титов.
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