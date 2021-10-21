Вице-президент FIG о серебре Мельниковой на ЧМ: «Ей не засчитали один элемент обоснованно»

Вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG), глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов поделился мнением о судействе вольных упражнений на чемпионате мира в Китакюсю.

Победила японка Маи Мураками – изначально судьи поставили ее на второе место после россиянки , но команда Японии подала протест, который был удовлетворен. Старший тренер сборной России Валентина Родионенко позже заявила, что Мельниковой не засчитали один из выполненных элементов.

«Разбираемся сейчас, но ситуация, к сожалению, носит справедливый характер. Конечно, хотелось бы всегда лучше, но ей не засчитали один элемент, и сделали это обоснованно.



На чемпионат мира мы посылали молодежную команду, мы ее обкатали, посмотрели на нее. Молодец Мельникова, выступила в свою силу, стала абсолютной чемпионкой.

Могло бы быть лучше, могли бы больше медалей и другого качества в финалах зацепить. Все будем это учитывать», – сказал Титов.

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