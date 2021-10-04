«В целях внедрения практики и передачи опыта, накопленных Кузьминой». Исполком ВФХГ о снятии россиянки с выборов главы техкома FIG

Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) опубликовала официальное решение об отзыве кандидатуры Натальи Кузьминой с должности главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG).

В протоколе заседания исполкома ВФХГ от 14 сентября сообщается, что решение о выдвижении Кузьминой отменено «в целях реализации программы подготовки спортивных сборных команд РФ по художественной гимнастике, внедрения практики и передачи опыта, накопленных Кузьминой». Ранее сообщалось, что она продолжает работу в качестве специалиста российской сборной.

Предложение об отзыве кандидатуры внесла глава ВФХГ Ирина Винер-Усманова. Исполком проголосовал за это единогласно.

Кроме того, на том же Исполкоме ВФХГ, не имея полномочий на отзыв кандидатуры Кузьминой, постановила обратиться в Федерацию спортивной гимнастики России (ФСГР) «в целях реализации данного решения».

Ранее Ирина Винер объясняла отзыв Кузьминой так: «Она на Олимпиаде сотворила такую гадость. И сейчас мы сняли ее кандидатуру, потому что без нее лучше, чем с ней, потому что никто бы не посмел сделать то, что она сделала».

Кузьмина должна была переизбираться на выборном конгрессе, который пройдет с 5 по 7 ноября 2021 года. Ранее возглавляемый ею технический комитет по художественной гимнастике заявил, что не нашел судейских нарушений во время соревнований на Олимпиаде в Токио.

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