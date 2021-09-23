Олимпийский чемпион Далалоян пропустит ЧМ-2021 по спортивной гимнастике

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Олимпийский чемпион Токио-2020 в команде Артур Далалоян пропустит чемпионат мира по спортивной гимнастике 2021, который пройдет в Японии. 

«На Олимпиаде я выложился полностью, а дальше наступил спад, он был неизбежен.

Когда ушли эмоции и адреналин, травмированная нога снова о себе напомнила, появился небольшой дискомфорт. Думаю, сохранится до Нового года. Пока окончательно не восстановлюсь.

Я очень хотел выступить на чемпионате мира, но ехать на турнир, когда ты не в оптимальной форме, не имеет смысла.

Это в Бундеслиге, если понимаешь, что не готов на сто процентов, можно облегчить какие-то комбинации. На чемпионате мира такой номер не пройдет», – сказал Далалоян. 

Чемпионат мира пройдет в японском Китакюсю с 18 по 24 октября.

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