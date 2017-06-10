Тина Канделаки: «Чтобы понять, почему Дину Аверину лишили золота, нужно взглянуть на медальный зачет и вспомнить, как запад создает негативный образ России»

Генеральный продюсер поделилась мнением о судействе в личном многоборье художественной гимнастики на Олимпиаде-2020.

Россиянка Дина Аверина заняла второе место, победу одержала из Израиля.

«Чтобы понять, почему Дину Аверину лишили золотой медали, нужно взглянуть на медальный зачет и вспомнить, как запад создает негативный образ нашей страны. Авторы такого подхода не позволят нашей стране войти в число лидеров мирового спорта.

Деморализация России должна четко проявляться в плохих результатах на крупнейших международных соревнованиях. Когда стало очевидно, что российские спортсмены, несмотря ни на что, побеждают, им пришлось жульничать, как за покерным столом.

Они ударили нас в художественной гимнастике, где в личных соревнованиях мы были сильнейшей сборной в течение 25 лет, чтобы доказать, что Россия не является непобедимой страной. Но на этой Олимпиаде стало очевидно обратное: Россия непобедима силой духа своего народа.

Все это только начало. Думаю, Игры в Токио были просто разминкой. В столице Китая их мировоззрение столкнется как с американским, так и с нашим. Так что не будем расслабляться. Впереди Пекин-2022», – написала Канделаки.

«С таким судейством у художественной гимнастики нет будущего». Ирина Винер в гневе после серебра Токио-2020