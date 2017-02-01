Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика. Уразова и Байлс поборются за медали в соревнованиях на бревне

Сегодня на Олимпийских играх в Токио будет разыгран последний комплект наград по спортивной гимнастике у женщин. Россиянка Владислава Уразова выступит в финале соревнований на бревне.

На старт также выйдет четырехкратная чемпионка Рио-2016 Симона Байлс.

Токио, Япония

Спортивная гимнастика

Женщины

Финал

Бревно

Начало – 11.50 по московскому времени.

Российская участница: Владислава Уразова.

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