Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика. Уразова и Байлс поборются за медали в соревнованиях на бревне

Сегодня на Олимпийских играх в Токио будет разыгран последний комплект наград по спортивной гимнастике у женщин. Россиянка Владислава Уразова выступит в финале соревнований на бревне.
На старт также выйдет четырехкратная чемпионка Рио-2016 Симона Байлс.
Токио, Япония
Спортивная гимнастика
Женщины
Финал
Бревно
Начало – 11.50 по московскому времени.
Российская участница: Владислава Уразова.
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