Ангелина Мельникова: «Пока не могу сказать, продолжу ли карьеру. Буду думать»

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Российская гимнастка Ангелина Мельникова ответила на вопрос, планирует ли она продолжать спортивную карьеру. 

Мельниковой 21 год. На Играх в Токио она выиграла золото в команде, завоевала бронзу в многоборье и стала третьей на вольных упражнениях. Также на ее счету серебро Рио-2016 в командных соревнованиях.  

«У меня есть желание выступать, но я не знаю, как…

Мне очень важно, чтобы я эмоционально хотела выступать. Вот как сегодня, например. Как на этих Играх.

Поэтому мне нужно эмоционально восстановиться, пока не могу сказать (продолжу ли карьеру). Буду думать», – сказала спортсменка.

Также Мельникова прокомментировала свое выступление в вольных упражнениях на Олимпиаде-2020.

«Получились хорошие вольные. У меня все получилось. Понимала, что иначе не смогу бороться за медаль. Мне хотелось сделать максимально хорошо, ставила задачу сделать лучшие вольные, чем когда-либо.

Завтра планируем приехать и поддержать наших мальчиков и девочек. Знаю, что Симона (Байлс) будет выступать. Сегодня я опять слышала ее поддержку, каждый раз благодарю ее за это», – цитирует гимнастку ТАСС.

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