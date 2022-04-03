Тайгер Вудс может возобновить спортивную карьеру после перерыва из-за автомобильной аварии

15-кратный победитель турниров «Мэйджор» по гольфу Тайгер Вудс объявил, что может вернуться к соревнованиям.

23 февраля 2021 года Вудс попал в ДТП в Лос-Анджелесе и получил множественные переломы правой ноги. Он вернулся к тренировкам в ноябре.

Гольфист может принять участие в турнире Masters Tournament в американской Огасте, который стартует 7 апреля.

«Сегодня я поеду в Огасту, чтобы продолжить подготовку и тренировки. Решение о том, буду ли я соревноваться, приму перед турниром», – написал Вудс в твиттере.