Тайгер Вудс может возобновить спортивную карьеру после перерыва из-за автомобильной аварии

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15-кратный победитель турниров «Мэйджор» по гольфу Тайгер Вудс объявил, что может вернуться к соревнованиям. 

23 февраля 2021 года Вудс попал в ДТП в Лос-Анджелесе и получил множественные переломы правой ноги. Он вернулся к тренировкам в ноябре. 

Гольфист может принять участие в турнире Masters Tournament в американской Огасте, который стартует 7 апреля.  

«Сегодня я поеду в Огасту, чтобы продолжить подготовку и тренировки. Решение о том, буду ли я соревноваться, приму перед турниром», – написал Вудс в твиттере. 

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