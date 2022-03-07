Международная федерация гольфа отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований

Международная федерация гольфа (IGF) отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований из-за ситуации на Украине.

«Внимательно изучив рекомендации МОК, IGF решила, что в знак солидарности с олимпийским движением и в целях защиты целостности мировых спортивных соревнований и безопасности всех участников, IGF не будет приглашать или разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях, находящихся под его юрисдикцией, в том числе – в любительском командном чемпионате мира 2022 года.

IGF продолжит внимательно следить за ситуацией и может адаптировать свои решения и меры в соответствии с будущими событиями», – говорится в сообщении IGF.