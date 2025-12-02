Глава «Наполи» Де Лаурентис: «Вылет команд – большая ошибка: если над вашей головой висит этот дамоклов меч, вы боитесь инвестировать. В НБА нет вылетов, и все клубы стали миллиардерами»

Президент «Наполи» считает, что команды не должны вылетать из Серии А.

Президент «Наполи » Аурелио Де Лаурентис считает, что в Серии А нужно сократить количество участвующих команд и отменить их вылет.

«Мы должны начинать сезон позже, и если бы у нас было меньше клубов, мы бы заканчивали сезон раньше, и паузы на матчи сборных не истощали бы энергию клубов. Количество команд не имеет значения, но имеет значение их качество.

Есть большая ошибка – вылет команд. Если над вашей головой висит дамоклов меч вылета, и если у вас скромный клуб, вы боитесь инвестировать. В НБА нет вылетов, и все [клубы] стали миллиардерами», – сказал Де Лаурентис.

Аурелио Де Лаурентис: «Футбольные институты невероятно стары и заинтересованы только в том, чтобы удерживать власть. К нам относятся как к товару. Нужно начать все с чистого листа»