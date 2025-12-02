Павел Каманцев: «Мажичу хотелось изменить Кукуяна: обниматься с игроками, шутить – нельзя. Но Милорад понял: этот стиль работает. Игроки, команды воспринимают его хорошо»

Павел Каманцев: Мажич хотел изменить Кукуяна, но понял, что его стиль работает.

Глава Судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, почему Милорад Мажич хотел изменить поведение арбитра Павла Кукуяна на поле.

– У вас есть право вето на кандидатуру в списке судей для РПЛ?

– Есть ситуации, где у меня есть какая-то идея и я настойчиво ее пытаюсь доказать. С чем-то Мажич соглашается.

Показываю ему таблицы с большим массивом данных, которые мы собираем по каждому судье. Какие-то аномальные всплески. Потому что когда оцениваешь арбитра в контексте конкретного матча, можно упустить то, что происходит глобально. Как, например, ситуация с «Торпедо ».

Поймите, я не работал судьей. Я организовываю процесс, создаю систему. Могу оценить человеческие качества арбитров, но у меня нет такой насмотренности, чтобы понять, какими судьями станут Шафеев, Танашев , Абросимов.

Это Мажич может сказать: «Я таких судей, как Павел Кукуян , вообще не встречал. Не то что среди знакомых, а вообще. Это что-то совершенно новое». Мажичу сначала хотелось изменить Кукуяна, потому что тот делал то, что нельзя. Обниматься с игроками, шутить – нельзя. Арбитр должен быть строгим, считает Милорад. Но он адекватный человек, понимает: стиль Кукуяна органичен и, главное, работает. Игроки, команды воспринимают его хорошо.

– И все же: вы можете попросить убрать несколько фамилий из списка?

– Под этим списком объективные показатели прошлого сезона. Список судей не составляется по принципу хочу/не хочу.

Стараемся усложнить рейтинг судей: чтобы в него входила не только оценка за матчи, но и физические тесты, данные от фитнес-инструкторов. Раньше еще был пункт о знании английского, сейчас убрали, потому что нет международных матчей. То есть в рейтинг закладывается и оценка того, как ты выполняешь подготовительную рутину.

Но ключевое – важность и сложность матча.

Когда готовили рейтинг судей, обсуждали с Мажичем: почему из него неясно, кто лучший? Разница в сотые и десятые балла. Хотя на деле разница ощущается явно. Один ассистент – цельный, образованный человек, кто в сложной ситуации не хроманет, подскажет главному. А другой – не такой. Но оценка почти идентична.

Долго думали, как это исправить. Потому что не можем составлять списки исключительно из личных представлений. Тогда наша ценность работы в РФС – никакая. Пришли, ушли, что-то поделали – а после нас не осталось ничего. Мы хотим оставить после себя четкую базу и систему.

Задокументированную.

Чтобы можно было вернуться и оценить. Почему тот или иной судья получил повышение, кто и какие характеристики писал про него, какие оценки ставил. Что говорили менеджеры.

И вот как на такой детализированный рейтинг я могу повлиять?

– Но можно сказать: такой-то арбитр утратил доверие, есть вопросы по этике.

– Такой арбитр просто выбывает из рейтинга.

По всем положениям РФС: платить судье, назначать его на матчи – это право, а не обязанность. Нужно работать так, чтобы вопросов не возникало, – сказал Каманцев в большом интервью Спортсу” .

