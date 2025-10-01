Джейми О′Хара: «МЮ» проигрывает «Брентфорду» 1:3 – и это даже не удивляет. Не могу поверить, что клуб пал настолько низко»
Джейми О′Хара не ожидал, что уровень «Манчестер Юнайтед» так упадет.
«Cмотрю и думаю: «Это «Манчестер Юнайтед», а «Брентфорд» обыгрывает его 3:1 – и это даже не удивляет».
Не могу поверить, что клуб пал настолько низко, что стандарты настолько низки», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости