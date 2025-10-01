«Краснодар» принимает «Ахмат». Поддержите краснодарцев на стадионе в домашней игре с грозненцами!
В 11-м туре Мир РПЛ «Краснодар» сыграет с «Ахматом».
Матч пройдет в субботу, 4 октября, в 17:30 на стадионе «Ozon Арена».
«Краснодар» после десяти туров находится на третьей строчке турнирной таблице чемпионата, имея 20 очков в активе. Грозненцы же расположились на восьмом месте, обладая 15-ю очками. Быкам нужна ваша поддержка в матче против «Ахмата»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
