«Краснодар» принимает «Ахмат». Поддержите краснодарцев на стадионе в домашней игре с грозненцами!

В 11-м туре Мир РПЛ «Краснодар» сыграет с «Ахматом».

Матч пройдет в субботу, 4 октября, в 17:30 на стадионе «Ozon Арена».

«Краснодар» после десяти туров находится на третьей строчке турнирной таблице чемпионата, имея 20 очков в активе. Грозненцы же расположились на восьмом месте, обладая 15-ю очками. Быкам нужна ваша поддержка в матче против «Ахмата»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .