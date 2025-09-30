Хакими о 6-м месте в голосовании «Золотого мяча»: «Это не разочарование, я горжусь. Приятно быть в списке 30 лучших игроков мира»

Ашраф Хакими прокомментировал итоги голосования «Золотого мяча».

Защитник «ПСЖ » занял 6-е место в списке лучших футболистов сезона по версии France Football. Приз получил его одноклубник Усман Дембеле.

«Не думаю, что это стало для меня разочарованием. Приятно быть в списке 30 лучших игроков мира.

Шестое место – я никогда в жизни об этом не думал. В первую очередь я думаю о коллективных трофеях. Только потом можно говорить об индивидуальных трофеях.

Я горжусь этим шестым местом и хочу продолжить работу, чтобы, почему бы и нет, немного подняться в рейтинге», – сказал Хакими .