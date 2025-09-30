Владислав Радимов: «Семак не «пожарил», когда «Зенит» критиковали, многие говорили об отставке. Глушенков еще и назад бегает – это говорит о том, что Сергей уже зрелый тренер»

Владислав Радимов высказался о зрелости тренера Сергея Семака.

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков сделал покер в матче Мир РПЛ против «Оренбурга» (5:2).

«Сейчас Глушенков не просто атакует ворота, он еще и бегает назад. Это то, что хотел от него добиться Семак. И добился. Это говорит о том, что Семак уже зрелый и опытный тренер.

И в тяжелой ситуации, когда «Зенит» критиковали, многие даже говорили об отставке Семака, он не «пожарил», ничего такого, и даже Глушенкова взял и посадил на место, и все.

И я думаю, что Глушенков в конце сезона, если «Зенит», надеюсь, выиграет золотые медали, а Глушенков станет одним из лучших игроков чемпионата, он придет и скажет спасибо Сергею Богдановичу, что в тот момент он поступил мудро», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.