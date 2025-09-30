Матия Попович: «Пришел в ЦСКА за трофеями. Задача — удержать лидерство»

Матия Попович рассчитывает выиграть трофеи в составе ЦСКА.

Хавбек перешел в армейский клуб из молодежки «Наполи».

— Как тебе новая команда?

— Здесь у меня отличные партнеры. В каждом матче у нас установка только на победу, а также на большое количество забитых голов. Мне это очень нравится, ведь я пришел в ЦСКА за трофеями.

— И сейчас вы на первом месте в РПЛ.

— Да, это для меня очень важно. Ждем следующего матча с «Локомотивом» в Кубке, а потом – «Спартак» дома. Наша задача — удержать лидерство, – сказал Попович .