Матия Попович: «Пришел в ЦСКА за трофеями. Задача — удержать лидерство»
Матия Попович рассчитывает выиграть трофеи в составе ЦСКА.
Хавбек перешел в армейский клуб из молодежки «Наполи».
— Как тебе новая команда?
— Здесь у меня отличные партнеры. В каждом матче у нас установка только на победу, а также на большое количество забитых голов. Мне это очень нравится, ведь я пришел в ЦСКА за трофеями.
— И сейчас вы на первом месте в РПЛ.
— Да, это для меня очень важно. Ждем следующего матча с «Локомотивом» в Кубке, а потом – «Спартак» дома. Наша задача — удержать лидерство, – сказал Попович.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
