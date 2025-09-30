Гершкович за возвращение налога на зарубежных тренеров: «Это остудит горячие головы. Приглашать тех, кто не имеет достижений, неправильно»
Михаил Гершкович выступил за возвращение налога на зарубежных тренеров в РПЛ.
«Сегодня настало время вернуться к налогу. Если приедет выдающийся тренер, налог – мизер по сравнению с его гонораром. Но приглашать тех, кто не имеет достижений, неправильно.
Налог остудит горячие головы», – сказал глава Объединения отечественных тренеров.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости