Гершкович за возвращение налога на зарубежных тренеров: «Это остудит горячие головы. Приглашать тех, кто не имеет достижений, неправильно»

Михаил Гершкович выступил за возвращение налога на зарубежных тренеров в РПЛ.

«Сегодня настало время вернуться к налогу. Если приедет выдающийся тренер, налог – мизер по сравнению с его гонораром. Но приглашать тех, кто не имеет достижений, неправильно.

Налог остудит горячие головы», – сказал глава Объединения отечественных тренеров.