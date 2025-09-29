  • Спортс
  «Интер» объявил о рекордной выручке в 567 млн евро за сезон-2024/25. Клуб впервые за 15 лет получил прибыль по итогам года – 35,4 млн
«Интер» объявил о рекордной выручке в 567 млн евро за сезон-2024/25. Клуб впервые за 15 лет получил прибыль по итогам года – 35,4 млн

«Интер» объявил о рекордной выручке по итогам сезона-2024/25.

Согласно финансовому отчету «нерадзурри» за предыдущий сезон, выручка клуба составила 567 миллионов евро – рекордный показатель в истории «Интера», который также является рекордом Серии А. Рост выручки обусловлен увеличением доходов от внутренних турниров и еврокубков, а также участием в клубном чемпионате мира. Также отмечается рост коммерческих доходов от спонсорства и проведения матчей.

Впервые за последние 15 лет «Интер» завершил сезон с чистой прибылью – по итогам сезона-2024/25 она составила 35,4 миллиона евро. В предыдущем отчетном периоде клуб понес убыток в размере 35,7 млн евро.

Утверждение бюджета планируется на собрании акционеров «Интера», которое состоится в середине октября.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Интера»
