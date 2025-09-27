Гвардиола о 5:1 с «Бернли»: «Очень хороший матч за исключением 10-15 минут. Сплоченность «Ман Сити» просто невероятна»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Бернли».
«Горожане» выиграли матч 6-го тура АПЛ со счетом 5:1.
«Очень хороший матч. За исключением, может быть, 10-15 минут, когда мы сбавили темп игры. Во всех остальных матчах «Бернли» разрыв в счете был небольшим, но мы забили им пять голов.
Второй тайм с первой минуты был совсем другим. Мы действительно довольны игрой, которую провели. Премьер-лига очень сложна. После игры с «Юнайтед» наш настрой стал намного, намного лучше. Если мы не играем хорошо, мы защищаемся всей командой. Сплоченность просто невероятна. Мы добились хорошего результата.
Уокер провел действительно хорошую игру, остановить Жереми Доку в лучшей форме нелегко», – сказал главный Гвардиола.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
