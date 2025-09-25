Вингер «Зенита» Энрике: «Будем играть так же, как с «Краснодаром», надеюсь. Настраиваемся только на хороший результат»

Вингер «Зенита» Луис Энрике надеется, что игра команды стабилизировалась.

В 9-м туре Мир РПЛ команда из Санкт-Петербурга обыграла «Краснодар» на выезде (2:0). В субботу «Зенит » сыграет с «Оренбургом».

– «Зенит» борется за чемпионство?

– Да-да, мы настраиваемся только на хороший результат.

Игра была очень нестабильная. Понимали, что матч будет очень сложный, но настраивались только на победу. Но в матче с «Краснодаром » сыграли хорошо, надеюсь, что и в других матчах чемпионата будем показывать такую же игру, – сказал Энрике .