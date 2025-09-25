Вингер «Зенита» Энрике: «Будем играть так же, как с «Краснодаром», надеюсь. Настраиваемся только на хороший результат»
Вингер «Зенита» Луис Энрике надеется, что игра команды стабилизировалась.
В 9-м туре Мир РПЛ команда из Санкт-Петербурга обыграла «Краснодар» на выезде (2:0). В субботу «Зенит» сыграет с «Оренбургом».
– «Зенит» борется за чемпионство?
– Да-да, мы настраиваемся только на хороший результат.
Игра была очень нестабильная. Понимали, что матч будет очень сложный, но настраивались только на победу. Но в матче с «Краснодаром» сыграли хорошо, надеюсь, что и в других матчах чемпионата будем показывать такую же игру, – сказал Энрике.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?64231 голос
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
