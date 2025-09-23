Недвед об условном сроке по делу о махинациях «Юве»: «Я невиновен, но пошел на соглашение, потому что люблю «Ювентус». Я был счастлив в клубе 20 лет, даже если все закончилось не очень хорошо»

Павел Недвед высказался о приговоре по делу о махинациях «Ювентуса».

22 сентября завершилось судебное разбирательство по так называемому делу Prisma, в рамках которого «Ювентус » и бывшие руководители клуба обвинялись в фиктивном приросте капитала и махинациях с зарплатами. Бывшие боссы клуба заключили соглашение о признании вины и получили условные тюремные сроки, также они были оштрафованы. Недвед, занимавший пост вице-президента туринцев, получил 1 год и 2 месяца условно.

«Я рад, что все это осталось позади. Я признаю, что это был очень сложный период для меня. Хоть я и невиновен, я пошел на коллективную сделку, потому что люблю «Ювентус» и буду продолжать его любить.

Я чувствовал несправедливость, невозможность бороться и защищаться так, как я это делал на футбольном поле. Но я думаю, что отдал «Ювентусу» все, на поле и вне его. Я был безмерно счастлив в «Ювентусе» в течение двадцати лет и вырос во всех отношениях. Это было замечательное время, и у меня остались замечательные воспоминания, даже если все закончилось не очень хорошо. Но я действительно счастлив, что был там», – сказал Недвед .