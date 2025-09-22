«Монако» Головина вышел на 1-е место в Лиге 1. У монегасков, «ПСЖ», «Лиона» и «Страсбура» по 12 очков после 5 туров

«Монако» стал лидером Лиги 1.

В 5-м туре клуб, за который выступает Александр Головин, разгромил «Мец» (5:2) и опередил «ПСЖ », который уступил «Марселю» (0:1).

«Монако », «ПСЖ», «Лион » и «Страсбур» набрали по 12 очков и занимают места с 1-го по 4-е соответственно. У монегасков и парижан лучшая разница мячей (+6), но первые лидируют в турнирной таблице благодаря большему количеству забитых голов (13).

5-ю строчку занимает «Лилль », набравший 10 очков, следом идут «Марсель » и «Ланс» (по 9 баллов).