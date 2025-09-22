«Монако» Головина вышел на 1-е место в Лиге 1. У монегасков, «ПСЖ», «Лиона» и «Страсбура» по 12 очков после 5 туров
«Монако» стал лидером Лиги 1.
В 5-м туре клуб, за который выступает Александр Головин, разгромил «Мец» (5:2) и опередил «ПСЖ», который уступил «Марселю» (0:1).
«Монако», «ПСЖ», «Лион» и «Страсбур» набрали по 12 очков и занимают места с 1-го по 4-е соответственно. У монегасков и парижан лучшая разница мячей (+6), но первые лидируют в турнирной таблице благодаря большему количеству забитых голов (13).
5-ю строчку занимает «Лилль», набравший 10 очков, следом идут «Марсель» и «Ланс» (по 9 баллов).
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?34668 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости