  • Лапочкин о пенальти «Динамо» в игре с «Оренбургом»: «Это очень серьезно, когда молодой судья идет к монитору и оставляет свое решение»
Лапочкин о пенальти «Динамо» в игре с «Оренбургом»: «Это очень серьезно, когда молодой судья идет к монитору и оставляет свое решение»

Сергей Лапочкин оценил пенальти в пользу «Динамо» в игре с «Оренбургом» (3:1).

На 78-й минуте матча РПЛ форвард москвичей Иван Сергеев упал в чужой штрафной после возможного контакта с Владиславом Камиловым. Судья Сергей Цыганок назначил 11-метровый и не изменил решение после изучения видеоповтора. Пенальти реализовал Максим Осипенко.

«Очень сложный момент, но я согласен с мнением, что по динамике это пенальти. Потому что мы видим, что камера и со спины показывает, что есть контакт Камилова с ногой Сергеева, и из‑за ворот это тоже видно.

Камилов меняет вектор движения, то есть он сзади пересекает вектор движения Сергеева и по неосторожности его задевает. Конечно, это никакая не желтая карточка, Камилов не хотел, просто случайно задевает Сергеева, именно меняя вектор.

Просто странно другое. Молодой арбитр сам назначает пенальти, потом проверяют его минут десять, наверное, туда сюда крутят, и он оставляет свое решение. Это очень серьезно, когда судья идет к монитору и оставляет свое решение. Он поверил своим глазам, на повторе увидел, что есть контакт. Мне кажется, что он имел все основания этот пенальти фиксировать», — сказал бывший арбитр ФИФА.

