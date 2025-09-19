Энцо Мареска: «Когда я пришел в «Челси», нам нужно было создать культуру, и я доволен достигнутым. При сплоченности и усердии на поле за его пределами между игроками возникает особая химия»
Энцо Мареска считает, что изменил культуру в «Челси».
«Когда я присоединился к «Челси», я знал, что это очень хорошая команда, но я не знал ее изнутри. Нам нужно было создать культуру. То, что мы сделали за один сезон, было очень важно в плане результатов и стиля игры, но я очень доволен тем, что мы создали в клубе с точки зрения культуры, сплоченности и усердия.
Если сплоченность и усердие проявляются на поле, за его пределами между футболистами возникает особая химия, они стремятся помогать друг другу. Придя в клуб, я понял, что именно это нам и нужно», – отметил главный тренер «Челси».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
