  • Энтони Гордон: «Ньюкасл» многому научился в матче с «Барселоной». В Англии так не играют – не на таком уровне. Некоторые их действия в середине поля были по-настоящему первоклассными»
Энтони Гордон впечатлен игрой «Барселоны».

«То, как они держат мяч, многому нас научило. Мы не встречаемся с таким стилем в Англии, по крайней мере, не на таком уровне. В этом плане они были лучшими соперниками, с которыми мне доводилось сталкиваться. Некоторые их действия в середине поля были по-настоящему первоклассными.

Мы играли против ряда топ-команд, таких как «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», но то, как полузащитники «Барселоны» отдают передачи, насколько подвижны и как комбинируют, серьезно усложнило нам прессинг. А приехать на наш стадион и так сыграть нелегко. Мы интенсивно прессингуем, постоянно навязываем физический контакт, но следует отдать сопернику должное – он сыграл очень хорошо», – сказал вингер «Ньюкасла» в интервью beIN Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
