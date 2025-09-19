Аллегри об игре с «Удинезе»: «В «Милане» победы – норма, а не исключения. Это один из четырех самых важных матчей чемпионата. Нам нужно идти к цели шаг за шагом»

Массимилиано Аллегри подчеркнул важность матча «Милана» с «Удинезе».

Завтра «россонери» сыграют на выезде в Удине в 4-м туре Серии А.

«Команда одержала две победы, и завтра нас ждет очень сложный матч. Играть в Удине всегда очень сложно.

Это будет важным испытанием для нас, потому что нам нужно развить успех, основанный на двух одержанных победах. Мы в начале пути, и завтра у нас появится отличный шанс.

У нас все еще сть слабые места, и нам нужно продолжать работать. Нам нужно включиться в игру как можно скорее, иначе мы навредим себе. Нам нужно будет сыграть компактно и технично. Завтрашний матч – один из четырех самых важных матчей чемпионата.

Ребята знают: в «Милане» победы – это норма, они не должны быть исключением. Нам нужно идти к своей цели шаг за шагом», – заявил главный тренер «Милана ».