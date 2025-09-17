Бекхэм об «МЮ»: «Мне надоело смотреть игры и видеть то, что мы видим. Матч с «Сити» был тяжелым зрелищем. Надеюсь, игроки переживают так же, как и болельщики»

Дэвид Бекхэм критичесски высказался об игре «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне.

«Как бывший игрок и болельщик, я надеюсь, что игроки переживают так же, как и мы, фанаты. И я уверен, что так и есть, ведь они не выходят на поле, не желая побеждать.

Они только что сыграли с «Манчестер Сити » (0:3) на стадионе «горожан». А когда проигрываешь такой матч, какое-то время не выходишь на публику, потому что можешь наткнуться на болельщиков «Юнайтед».

Это было очень тяжелое зрелище. И, как я уже сказал, как болельщику «Юнайтед», мне надоело смотреть эти матчи и видеть то, что мы видим», – заявил экс-полузащитник «МЮ » в эфире CBS.