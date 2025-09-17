Лига чемпионов стартовала! «Ливерпуль» против «Атлетико», «Бавария» сыграет с «Челси», «ПСЖ» примет «Аталанту», «Интер» в гостях у «Аякса»

В Лиге чемпионов проходят матчи 1-го тура.

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

В среду «Ливерпуль » примет «Атлетико », «Бавария » сыграет дома с «Челси », «ПСЖ » – с «Аталантой», «Интер» встретится в гостях с «Аяксом»

Лига чемпионов

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов