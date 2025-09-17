  • Спортс
  Лига чемпионов стартовала! «Ливерпуль» против «Атлетико», «Бавария» сыграет с «Челси», «ПСЖ» примет «Аталанту», «Интер» в гостях у «Аякса»
Лига чемпионов стартовала! «Ливерпуль» против «Атлетико», «Бавария» сыграет с «Челси», «ПСЖ» примет «Аталанту», «Интер» в гостях у «Аякса»

В Лиге чемпионов проходят матчи 1-го тура.

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

В среду «Ливерпуль» примет «Атлетико», «Бавария» сыграет дома с «Челси», «ПСЖ» – с «Аталантой», «Интер» встретится в гостях с «Аяксом»

Лига чемпионов

1-й тур

Лига чемпионов. 1 тур
17 сентября 19:00, Йохан Кройфф Арена
Аякс
Не начался
Интер
Лига чемпионов. 1 тур
17 сентября 19:00, Энфилд
Ливерпуль
Не начался
Атлетико
Лига чемпионов. 1 тур
17 сентября 19:00, Альянц Арена
Бавария
Не начался
Челси
Лига чемпионов. 1 тур
17 сентября 19:00, Парк-де-Пренс
ПСЖ
Не начался
Аталанта

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

