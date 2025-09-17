Лига чемпионов стартовала! «Ливерпуль» против «Атлетико», «Бавария» сыграет с «Челси», «ПСЖ» примет «Аталанту», «Интер» в гостях у «Аякса»
В Лиге чемпионов проходят матчи 1-го тура.
На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.
В среду «Ливерпуль» примет «Атлетико», «Бавария» сыграет дома с «Челси», «ПСЖ» – с «Аталантой», «Интер» встретится в гостях с «Аяксом»
Лига чемпионов
1-й тур
17 сентября 16:45, Синобо Стэдиум
Не начался
17 сентября 16:45, Георгиос Караискакис
Не начался
17 сентября 19:00, Йохан Кройфф Арена
17 сентября 19:00, Энфилд
17 сентября 19:00, Альянц Арена
17 сентября 19:00, Парк-де-Пренс
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Бавария» против «Челси». Кто победит?2820 голосов
Бавария
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости