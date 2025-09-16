У Мбаппе 8 голов в 7 матчах сезона за «Реал» и Францию. Форвард реализовал два пенальти в матче с «Марселем»
Килиан Мбаппе забил в четвертом матче подряд.
Нападающий «Реала» сперва реализовал пенальти, заработанный Родриго на 27-й минуте игры с «Марселем» в Лиге чемпионов, а во втором тайме забил с одиннадцатиметровой отметки после игры футболиста французской команды рукой.
Мбаппе забил в каждом сентябрьском матче, в котором участвовал: «Сосьедаду», сборной Исландии, сборной Украины.
В общей сложности на счету Килиана 8 голов в 7 играх сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
