  • У Мбаппе 8 голов в 7 матчах сезона за «Реал» и Францию. Форвард реализовал два пенальти в матче с «Марселем»
У Мбаппе 8 голов в 7 матчах сезона за «Реал» и Францию. Форвард реализовал два пенальти в матче с «Марселем»

Килиан Мбаппе забил в четвертом матче подряд.

Нападающий «Реала» сперва реализовал пенальти, заработанный Родриго на 27-й минуте игры с «Марселем» в Лиге чемпионов, а во втором тайме забил с одиннадцатиметровой отметки после игры футболиста французской команды рукой.

Мбаппе забил в каждом сентябрьском матче, в котором участвовал: «Сосьедаду», сборной Исландии, сборной Украины.

В общей сложности на счету Килиана 8 голов в 7 играх сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Мбаппе может стать великим. Майкл Джордан и правда идеальный ориентир

