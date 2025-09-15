Опорник «Махачкалы» Мубарик пропустит около 3 недель из-за травмы камбаловидной мышцы. Он арендован у «Аль-Айна» до конца сезона

Мехди Мубарик пропустит примерно три недели из-за травмы.

Опорный полузащитник «Динамо» Махачкала получил повреждение в матче 8-го тура Мир РПЛ против «Рубина » (0:1). Игрок вышел в стартовом составе, но был заменен на 19-й минуте.

По информации пресс-службы клуба, у Мубарика диагностировано повреждение камбаловидной мышцы, на восстановление потребуется около трех недель.

Напомним, махачкалинцы арендовали 24-летнего марокканца этим летом у «Аль-Айна» из ОАЭ до конца текущего сезона. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .