Опорник «Махачкалы» Мубарик пропустит около 3 недель из-за травмы камбаловидной мышцы. Он арендован у «Аль-Айна» до конца сезона
Мехди Мубарик пропустит примерно три недели из-за травмы.
Опорный полузащитник «Динамо» Махачкала получил повреждение в матче 8-го тура Мир РПЛ против «Рубина» (0:1). Игрок вышел в стартовом составе, но был заменен на 19-й минуте.
По информации пресс-службы клуба, у Мубарика диагностировано повреждение камбаловидной мышцы, на восстановление потребуется около трех недель.
Напомним, махачкалинцы арендовали 24-летнего марокканца этим летом у «Аль-Айна» из ОАЭ до конца текущего сезона. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
