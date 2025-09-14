Вратарь брянского «Динамо» жестом ковбоя отпраздновал сэйв с пенальти против «Арсенала-2». Это его второе спасение с точки в сезоне
Тимур Акмурзин оригинально отпраздновал сэйв с пенальти.
Брянское «Динамо» обыграло «Арсенал-2» в 23-м туре группы 3 Leon Второй лиги Б (1:0), победный мяч на счету Ивана Соловьева на 55-й минуте.
На 35-й минуте Акмурзин отразил удар игрока тульской команды с пенальти и после завершения эпизода отпраздновал жестом ковбоя.
После 23 туров группы 3 Второй лиги Б «Динамо» идет 2-м в таблице, «Арсенал-2» находится на 11-й строчке. В следующем матче клуб из Брянска 20 сентября примет «Строгино», туляки на следующий день сыграют дома с «Квантом».
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости