Эрлинг Холанд: «Я должен повести «Сити» за собой, помочь новичкам адаптироваться. Мы должны понять, что у нас уже другая команда»

3

Эрлинг Холанд заявил, что должен взять на себя роль лидера «Манчестер Сити».

«Много важных игроков ушли, поэтому новички должны прийти и сделать разницу, а те, кто вроде меня играют здесь уже несколько лет, должны взять на себя больше ответственности. Я должен повести команду за собой, помочь новичкам адаптироваться как можно быстрее, ведь приехать в новую страну и сразу же заиграть – нелегко.

Мы должны помогать друг другу. Мы должны понять, что прошлое – это прошлое и у нас уже другая команда. Нужно использовать это в позитивном ключе. Сейчас у нас другие качества, и нам нужно подстроиться. В конце концов, главное – выигрывать матчи», – сказал форвард «Манчестер Сити».

