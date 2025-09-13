Ширер о «Ман Сити»: «Исчез фактор страха – ссоперники поняли, что он не непобедим. Не сказал бы, что Пеп потерял хватку, но утерян ритм побед»
«Я бы не сказал, что Пеп потерял хватку, но его команда потеряла ритм побед. Нет сомнений, что прошлый сезон нанес им ущерб, и теперь их легче обыграть, чем два сезона назад. Мы видели, как повлияла на них травма Родри в прошлом году, и нет сомнений, что их уверенность в себе пошатнулась.
Из-за того, что произошло в прошлом году, исчез фактор страха. Команды поняли, что «Ман Сити» не непобедим, что они могут выиграть, если будут атаковать «Сити», что можно забивать голы, если верить в то, что можно с ними справиться.
Возможно, 18 месяцев назад команды боялись «Сити», не хотели на них нападать и были готовы сидеть в обороне и выдерживать давление. Теперь команды верят, что могут противостоять «Манчестер Сити» и победить их», – сказал экс-форвард сборной Англии.