Ширер о «Ман Сити»: «Исчез фактор страха – ссоперники поняли, что он не непобедим. Не сказал бы, что Пеп потерял хватку, но утерян ритм побед»

Алан Ширер высказался о «Манчестер Сити».

«Я бы не сказал, что Пеп потерял хватку, но его команда потеряла ритм побед. Нет сомнений, что прошлый сезон нанес им ущерб, и теперь их легче обыграть, чем два сезона назад. Мы видели, как повлияла на них травма Родри в прошлом году, и нет сомнений, что их уверенность в себе пошатнулась.

Из-за того, что произошло в прошлом году, исчез фактор страха. Команды поняли, что «Ман Сити » не непобедим, что они могут выиграть, если будут атаковать «Сити», что можно забивать голы, если верить в то, что можно с ними справиться.

Возможно, 18 месяцев назад команды боялись «Сити», не хотели на них нападать и были готовы сидеть в обороне и выдерживать давление. Теперь команды верят, что могут противостоять «Манчестер Сити» и победить их», – сказал экс-форвард сборной Англии.