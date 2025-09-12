Козы и модели поучаствовали в презентации мерча «Оренбурга» с узором Уральских гор и схемой пухового платка: «Сила рождается там, где бережно храним связь с землей»

«Оренбург» презентовал клубный мерч с участием коз.

Слоган коллекции – «Твои корни – твоя сила». В ней представлены худи, свитшоты, футболки, панамы и спортивные костюмы в ретро-стиле.

В презентации приняли участие модели, футболисты, а также козы. Фотосессия была сделана в степных пейзажах.

В клубе отметили, что каждая деталь одежды – от абстрактных узоров Уральских гор до схемы знаменитого пухового платка – напоминает: сила рождается там, где бережно храним связь с землей, историей и традициями.

«Изящное сочетание логотипа и символов ФК «Оренбург» с обозначенными элементами ярко подчеркнет твою уникальность. Здесь каждая линия, каждая деталь – это не просто дизайн, а часть нашей идентичности. «Оренбург» – это не просто футбольный клуб. Оренбург – это не просто город. Это часть тебя», – комментирует коллекцию клуб.

Фото: t.me/orbmerch