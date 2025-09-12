«Хотим, чтобы проект к 100-летнему юбилею клуба увидели как можно больше людей». «Зенит» о бесплатном входе на выставку «Зенит. Петербург. 100 лет вместе» по билетам на матчи

«Зенит» объявил о бесплатном входе на выставку о клубе по билету на матч.

В Санкт-Петербурге проходит футбольная экспозиция о «Зените» под названием «Зенит. Петербург. 100 лет вместе».

Клуб объявил, что на экспозиции действует бесплатный вход для некоторых категорий посетителей. Среди них – владельцы абонементов на «Газпром Арену» и люди, купившие билеты на любой сентябрьский матч команд «Зенита».

«Мы хотим, чтобы наш грандиозный проект, созданный совместно с музейным бюро Planet9 к 100-летнему юбилею клуба, увидели как можно больше петербуржцев и гостей города», – сообщили в клубе.