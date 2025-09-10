Круговой открыл онлайн-магазин: «Продаем шмотки, кроссы. Люди часто выбирают кроссовки в России за 40 тысяч, а мы готовы привезти такие же вдвое дешевле – смысл переплачивать?»
– Открыл его вместе с близким другом. Продаем шмотки, кроссы и аксессуары.
– Откуда везете?
– Из Европы, США и Китая. Берем через StockX и POIZON – там выгодно. Возможно, позже расширимся и откроем бутик. Сначала нужно наработать клиентскую базу.
– Столкнулся с чем-нибудь неожиданным?
– Не могу понять одного – люди часто выбирают купить кроссовки в России за 40 тысяч, хотя мы готовы привезти точно такие же в два раза дешевле. Какой смысл переплачивать?
– Может, не доверяют?
– Для этого у нашего магазина есть я – гарантированное лицо. Возможно, широкая аудитория просто еще не знает меня.
– Пока работаете в минус?
– В небольшой, но затрат не так много. Главное, что есть люди, которые заказывают. И правильно делают, ха-ха.
– Футболисты обращались?
– Привозил кроссы Аббосу [Файзуллаеву], Глебычу [Кириллу Глебову], Обляку и Тамику [Мусаеву], – сказал защитник ЦСКА.