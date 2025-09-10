Круговой открыл онлайн-магазин: «Продаем шмотки, кроссы. Люди часто выбирают кроссовки в России за 40 тысяч, а мы готовы привезти такие же вдвое дешевле – смысл переплачивать?»

Данил Круговой рассказал, как открыл онлайн-магазин брендовой одежды.

– Открыл его вместе с близким другом. Продаем шмотки, кроссы и аксессуары.

– Откуда везете?

– Из Европы, США и Китая. Берем через StockX и POIZON – там выгодно. Возможно, позже расширимся и откроем бутик. Сначала нужно наработать клиентскую базу.

– Столкнулся с чем-нибудь неожиданным?

– Не могу понять одного – люди часто выбирают купить кроссовки в России за 40 тысяч, хотя мы готовы привезти точно такие же в два раза дешевле. Какой смысл переплачивать?

– Может, не доверяют?

– Для этого у нашего магазина есть я – гарантированное лицо. Возможно, широкая аудитория просто еще не знает меня.

– Пока работаете в минус?

– В небольшой, но затрат не так много. Главное, что есть люди, которые заказывают. И правильно делают, ха-ха.

– Футболисты обращались?

– Привозил кроссы Аббосу [Файзуллаеву], Глебычу [Кириллу Глебову ], Обляку и Тамику [Мусаеву ], – сказал защитник ЦСКА .