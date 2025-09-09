«В Китае живут как будто на 10 лет впереди всего мира, у них нет наличных, только QR-коды. Страна каждый день удивляла». Ароян о периоде в «Циндао Вест Кост»
Вараздат Ароян отметил высокий уровень развития Китая.
«Страна каждый день удивляла – постоянно открывал для себя много нового: рестораны, кафе, китайская еда.
В Китае живут как будто на 10 лет впереди всего мира. Это проявляется в повседневной жизни, в машинах и оплате покупок – у них нет наличных, только QR-коды.
А у меня в Ереване всегда были наличные с собой, поэтому было непривычно», – сказал бывший защитник «Урала», поигравший за «Циндао Вест Кост» в 2024 году.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
