«Батраков». Глушенков назвал лучшего российского футболиста

Максим Глушенков назвал Алексея Батракова лучшим российским футболистом.

— Кто тебе нравится на старте сезона, кроме «Зенита»? Чтобы смотрел и думал: «Вот это классно».

— «Балтика» хорошо играет.

— Кто стал открытием сезона из новых футболистов?

— Да никто. Все те же, в принципе.

— Кто сейчас лучший русский футболист?

— Батраков, – сказал хавбек «Зенита» и сборной России.

В 7 матчах сезона РПЛ за «Локомотив» Батраков забил 7 голов и сделал 2 ассиста.