«Батраков». Глушенков назвал лучшего российского футболиста
Максим Глушенков назвал Алексея Батракова лучшим российским футболистом.
— Кто тебе нравится на старте сезона, кроме «Зенита»? Чтобы смотрел и думал: «Вот это классно».
— «Балтика» хорошо играет.
— Кто стал открытием сезона из новых футболистов?
— Да никто. Все те же, в принципе.
— Кто сейчас лучший русский футболист?
— Батраков, – сказал хавбек «Зенита» и сборной России.
В 7 матчах сезона РПЛ за «Локомотив» Батраков забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
