  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Владельцы «Тоттенхэма» заявили, что клуб не продается. Они отклонили два предварительных предложения
0

Владельцы «Тоттенхэма» заявили, что клуб не продается. Они отклонили два предварительных предложения

Владельцы «Тоттенхэма» заявили, что не намерены продавать клуб.

Правление «шпор» подтвердило, что инвестиционная компания ENIC Sports & Developments Holdings Ltd, владеющая контрольным пакетом акций клуба, получила и «недвусмысленно» отклонила два предварительных предложения о продаже клуба.

Одно предложение сделала компания PCP International Finance Limited, а второе – консорциум во главе с бизнесменами Роджером Кеннеди и Винг Фаем. 

«Правление клуба и ENIC подтверждают, что «Тоттенхэм Хотспур» не продается, и ENIC не намерена принимать какие-либо подобные предложения о приобретении ее доли в клубе», – говорится в заявлении.

Напомним, 4 сентября «Тоттенхэм» покинул Дэниэл Леви, занимавший пост председателя правления с 2001 года. 

ENIC владеет 87% акций «Тоттенхэма» и принадлежит семье Джо Льюиса. 

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?9668 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Тоттенхэма»
logoТоттенхэм
бизнес
logoпремьер-лига Англия
Джозеф Льюис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Соболев выложил фото с грибами: «Выходной в лесу 😍🍄»
23через 41 минутуФото
Потерявший паспорт Ямаль вернулся в Испанию на частном самолете. RFEF связалась с властями Турции для решения проблемы
3321 минуту назад
«Войну и мир» я прочитал еще в детстве – сложностей не было». Раков о перечне книг для футболистов
528 минут назад
«Если бы в России было 100 Абрамовичей, она была бы другой страной. У нас знают только небылицы – про украл, а не сколько он сделал для РФ». Экс-губернатор Омской области Полежаев о бизнесмене
64сегодня, 10:08
Круговой о Дугласе в сборной Бразилии: «Не понимаю, зачем было получать российское гражданство. Думаю, теперь его не будут так просто раздавать»
56сегодня, 09:45
Суд взыскал с Зобнина 22,5 тысячи рублей по долгу за капремонт
42сегодня, 09:39
Сантуш покинул сборную Азербайджана после 9 поражений в 11 матчах
33сегодня, 09:32
«Кому интересны комментарии какого-то Мусаева? Важны мнения людей, которые отдали футболу всю свою жизнь. Их интересно слушать». Мостовой о конфликте тренера «Краснодара» с Челестини
58сегодня, 09:27
Раков о лимите: «Я буду только рад, если ужесточат. В РПЛ раскроется еще больше российских талантов, мы покажем себя»
69сегодня, 09:26
Лавров о матче России и США: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026»
55сегодня, 09:01
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев о матче России и США: «Надо проводить его в Москве, это культовое место. Но есть сомнения, что он состоится, хоккейную игру тоже хотели провести»
27 минут назад
«Сосьедад» о Захаряне: «Арсен работает с командой и чувствует себя хорошо. Клуб оказывает ему всю необходимую поддержку»
836 минут назад
Товарищеский матч. Россия U21 принимает Саудовскую Аравию U23
139 минут назад
Игравший за «Зенит» Мимович перешел из «Фенербахче» в «Пафос», выступающий в ЛЧ. Защитник арендован с правом выкупа
56 минут назадФото
Защитник «Атлетика» Альварес дисквалифицирован на 10 месяцев за допинг. Запрещенное вещество было в средстве от выпадения волос
1сегодня, 10:07
Раум о 3:1 с Северной Ирландией: «Мы – Германия, великая футбольная страна. После Словакии было непросто, но мы показали правильный менталитет во 2-м тайме»
1сегодня, 09:52
Лукин о встрече с Головиным в сборной: «Мечты могут стать реальностью, если в это верить и работать. Хочется оставить посыл детям: продолжайте отдаваться любимому делу и верить в себя!»
2сегодня, 09:17
Де ла Фуэнте о шансах Педри на «Золотой мяч» в будущем: «Он лучший в мире на своей позиции. Футбол был несправедлив к испанцам, как в случае с Иньестой, Хави и Хаби Алонсо»
9сегодня, 09:11
Смородская о сборной: «Карпина не за что критиковать. С Иорданией перемудрил с составом, но ничего страшного. Да, соперники были ниже классом, но мы ни с кем приличным давно не играли»
4сегодня, 09:04
Экитике об игровом времени в «ПСЖ»: «У меня нет ненависти ни к тому, что было, ни к Гальтье. Там я прибавил как игрок и человек»
1сегодня, 08:52