Владельцы «Тоттенхэма» заявили, что клуб не продается. Они отклонили два предварительных предложения
Владельцы «Тоттенхэма» заявили, что не намерены продавать клуб.
Правление «шпор» подтвердило, что инвестиционная компания ENIC Sports & Developments Holdings Ltd, владеющая контрольным пакетом акций клуба, получила и «недвусмысленно» отклонила два предварительных предложения о продаже клуба.
Одно предложение сделала компания PCP International Finance Limited, а второе – консорциум во главе с бизнесменами Роджером Кеннеди и Винг Фаем.
«Правление клуба и ENIC подтверждают, что «Тоттенхэм Хотспур» не продается, и ENIC не намерена принимать какие-либо подобные предложения о приобретении ее доли в клубе», – говорится в заявлении.
Напомним, 4 сентября «Тоттенхэм» покинул Дэниэл Леви, занимавший пост председателя правления с 2001 года.
ENIC владеет 87% акций «Тоттенхэма» и принадлежит семье Джо Льюиса.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Тоттенхэма»
