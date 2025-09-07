Из-за дыры в газоне глубиной 20 сантиметров прервали матч Австрии и Кипра в отборе ЧМ. Пауза продлилась 7 минут, пока яму не заделали

Во время игры Австрии и Кипра на поле образовалась яма.

Отборочный матч к чемпионату мира проходил на стадионе «Райффайзен Арена» в городе Линц, Австрия.

Примерно за четверть часа до конца встреча была прервана из-за появившейся дыры в газоне глубиной около 20 см неподалеку от одной из штрафных площадей.

Пауза в игре продлилась около семи минут. За это время сотрудники стадиона успели заделать яму, получив шуточные аплодисменты болельщиков.

Встреча в итоге продолжилась, Австрия победила Кипр (1:0).

Изображение: кадр из трансляции