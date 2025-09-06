«Если Сантуш сам не уйдет, примем меры. Такой трусливый футбол нам не нужен. Отношение тренера к азербайджанскому футболу и народу неверное». Генсек федерации о 9-м поражении в 11 играх

Фернанду Сантуш в ближайшее время, вероятно, будет уволен.

Сборная Азербайджана под его руководством потерпела 9 поражений в 11 матчах, не одержав ни одной победы. Исландии в пятницу она проиграла со счетом 0:5.

«Нечего говорить, но вместе с тем хочется многое сказать. Эти ребята не заслуживают такого руководства и результата. С уважением относимся к сопернику, но если мы играем так с этим соперником и сидим в обороне с первых минут, то это наши проблемы. Система была выбрана неверно. Тренер не справился с домашней работой.

Отношение со стороны тренера к азербайджанскому футболу и народу неверное. Послушаем после игры Сантуша на пресс-конференции. Я жду, чтобы этот человек взял ответственность. Такой трусливый футбол нам не нужен. Если тренер сам не уйдет, примем меры. Ждем от него правильного решения», – сказал генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Джахангир Фараджуллаев.