«Фулхэм» продал вингера Годо «Страсбуру» за 7+ млн евро

«Фулхэм» продал Маршала Годо.

22-летний вингер перешел в «Страсбур », заключив пятилетний контракт. По данным инсайдера Фабрицио Романо , за англичанина заплатили свыше 7 млн евро.

Годо дебютировал в АПЛ в прошлом сезоне. На его счету две игры в высшей лиге Англии. Подробно со статистикой Маршала можно ознакомиться здесь .