«Фулхэм» продал вингера Годо «Страсбуру» за 7+ млн евро
«Фулхэм» продал Маршала Годо.
22-летний вингер перешел в «Страсбур», заключив пятилетний контракт. По данным инсайдера Фабрицио Романо, за англичанина заплатили свыше 7 млн евро.
Годо дебютировал в АПЛ в прошлом сезоне. На его счету две игры в высшей лиге Англии. Подробно со статистикой Маршала можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Страсбура»
