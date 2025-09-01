Алексис Санчес перейдет в «Севилью» из «Удинезе». 36-летний форвард подпишет контракт на год
Алексис Санчес перейдет в «Севилью» из «Удинезе».
36-летний нападающий договорился о годовом контракте с испанским клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сегодня футболист прибудет на медицинское обследование. Клубы готовят все необходимые документы.
В минувшем сезоне Санчес провел 13 матчей за «Удинезе» в Серии А, не отметившись результативными действиями.
В Испании чилиец ранее уже выступал за «Барселону». С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
