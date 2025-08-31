Лино вызван в сборную Бразилии вместо травмированного Куньи

Самуэл Лино заменит Матеуса Кунью в составе сборной Бразилии.

Кунья получил травму в матче 3-го тура АПЛ против «Бернли» (3:2). Нападающий «Манчестер Юнайтед » был заменен на 30-й минуте встречи.

По согласованию с медштабом «МЮ» Кунья был исключен из состава сборной Бразилии на матчи с Чили и Боливией в отборе на ЧМ-2026. Вместо него в национальную команду вызван экс-вингер «Атлетико» Самуэл Лино , перешедший во «Фламенго» этим летом.