«Реал» за 73 секунды дважды забил «Мальорке» – Гюлер и Винисиус. У турка 1+1 в 2 последних матчах, у бразильца – 2+1

«Реал» забил два гола «Мальорке» чуть больше чем за минуту.

Мадридский клуб принимает «Мальорку» в 3-м туре Ла Лиги (2:1, перерыв). Арда Гюлер сравнял счет на 37-й минуте, Винисиус вывел «Реал » вперед на 38-й. Между голами прошло 73 секунды. На счету Гюлера 1 гол и 1 голевая передача в двух последних матчах, у Винисиуса – 2+1. Подробная статистика турецкого полузащитника – здесь , бразильца – тут .