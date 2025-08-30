«Реал» за 73 секунды дважды забил «Мальорке» – Гюлер и Винисиус. У турка 1+1 в 2 последних матчах, у бразильца – 2+1
«Реал» забил два гола «Мальорке» чуть больше чем за минуту.
Мадридский клуб принимает «Мальорку» в 3-м туре Ла Лиги (2:1, перерыв).
Арда Гюлер сравнял счет на 37-й минуте, Винисиус вывел «Реал» вперед на 38-й. Между голами прошло 73 секунды.
На счету Гюлера 1 гол и 1 голевая передача в двух последних матчах, у Винисиуса – 2+1.
Подробная статистика турецкого полузащитника – здесь, бразильца – тут.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
